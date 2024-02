Livsnerve på Strynø fornyet til millionbeløb

Købmandsbutikken på Strynø er andet og mere end et sted at købe rugbrød og mælk. Den er hele øens samlingssted.

Sammen med færgen, skolen og daginstitutionen er købmandsbutikken en livsnerve på Strynø og en forudsætning for lokalsamfundets overlevelse.

Derfor glæder det de 200 beboerne, at butikken nu bliver fornyet.

- Det bliver forhåbentlig og efter alt at dømme en bedre købmandsbutik at være købmand i, og det ligger os meget på sinde, at vores købmand skal have så gode rammer som overhovedet muligt, siger Tue Kofoed-Enevoldsen, der er formand for Strynø Købmandsforretning.

Den nye købmandsbutik skal stå klar til juni.