Lokale begræder aflysning af festival: - Mit hjerte det bløder

Det kommer til at koste både penge og positiv omtale for Langeland, at der ikke bliver nogen Langelandsfestival til næste år.



- Det har været en stor del af Langeland og Rudkøbing gennem 30 år. Både detailhandlen, turisterhvervet og vores specialbutikker har haft stor fordel af, at vi har haft denne festival. Så mit hjerte det bløder i dag, siger Jørgen Nielsen, der er formand for Rudkøbing Handelsstandsforening og medlem af Langeland byråd for Konservative.

Ejeren Allan K. Pedersen meddelte tirsdag, at han på grund af økonomiske problemer har opgivet at afholde Langelandsfestival i 2023.

- Det har altid været en stor glæde for mig at lave Langelandsfestival, og selvom økonomien har været svingende, har jeg altid troet på konceptet. De senere års udfordringer, markedet og fremtidsudsigterne som sådan har dog udfordret mig i den tankegang, siger festivalens ejer, Allan K. Pedersen på deres hjemmeside.

Festival gav turister

Siden 1991 har Langelandsfestivalen skabt liv i Rudkøbing i den sidste uge i juli. Sidste år kunne festivalen således fejre 30 års jubilæum.

- Det har betydet utrolig meget. Når nogen har sagt Langeland, så har de tænkt på festivalen. Vi har tjent penge og fået masser af god omtale.

- Aflysningen kommer nok især til at ramme vores dagligvarebutikker. Mange festivalgæster har jo kombineret festivalen med at være turister på vores ø en uge før eller efter. Dem kommer vi nok ikke til at igen, siger Jørgen Nielsen.

Mangler halv million

Øens foreningsliv har også nydt godt af festivalen gennem årtier. Frivillige har hjulpet til på festivalen, og det har betydet penge i kassen til både boldklubber, badmintonklubber, skakklubben og spejderne.

Sidste år tjente Spejderkorps Rudkøbing 70.000 kroner ved at hjælpe til på festivalen. De skulle bruges til et nyt bålsted ved spejderhytten.

- Vi har foreløbig sat planerne i bero, for vi mangler fortsat at få 70.000 kroner fra festivalen, siger Claus Thorsted, der er frivillig ved Det Danske Spejderkorps i Rudkøbing.

Foreningerne slog sig sammen i “Festivalforeningerne”, hvor de frivillige sammen tjente penge til foreningslivet.

- Vi kommer nok til at mangle 4-500.000 kroner til foreningslivet, og det kommer til at kunne mærkes. Enten skal vi finde pengene på anden måde eller også skal vi sætte aktivitetsniveauet ned, siger Claus Thorsted.

Foreløbig er det kun festivalen i 2023, der er aflyst og både forretningslivet og foreningerne håber, at at jubilæumsåret 2022 ikke blev det sidste år med en Langelandsfestival.

- Vi håber på, at der kan findes nye ejere. Så er vi klar igen, siger Claus Thorsted.