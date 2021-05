Lokale om droppet udrejsecenter: Fuldstændig fantastisk

En af dem var Cecilia Vanman, der er butiksejer i Bagenkop. Hun er glad for, at planerne nu er blevet droppet:

- Det har været fuldstændig fantastisk at få nyheden, siger hun i telefonen fra en rasteplads på vej hjem fra demonstrationen.

- Men det er klart, at det var selvfølgelig også det, der skulle ske. Det var ikke det rigtige forslag. Så det er jeg glad for, at folk fik øjnene op for inde på Christiansborg, siger hun.

Hun fortæller, at der i mange år har været asylcenter på Langeland.

- Derfor synes vi, at nu hvor vi har gang i en oplevelses- og turistøkonomi med et opsving, så skal vi have lov til at nyde lidt af det, siger hun og fortæller, at beslutningen skal fejres med kolde drikkevarer i bussen:

- Og så skal vi slappe af og nyde det. For vi er simpelthen så trætte nu, siger Cecilia Vanman.

Tirsdag var der møde blandt de politiske partier på Christiansborg, efter at regeringen sidste uge fortalte om planerne.