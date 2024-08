Lokalt firma trues til at opgive hjemmesidenavn med "rockermetoder"

Kommunen mener, at det er imod god domæneskik, at Nikolaj Østa ejer domænet, når hans virksomhed hedder noget helt andet. Nemlig Ibi Bootsverleih, den tyske oversættelse af IBI Bådudlejning.

Og det skal ses i lyset af, at den kommunale turistafdeling skiftede navn til VisitLangeland i 2021, og derfor mener kommunen, at det er i strid med god domæneskik, at Nikolaj Østa ejer domænet.

- Det er noget pjat. Når jeg har haft den side i 10-11 år, så er det jo ikke noget jeg har købt i ond tro og for at genere Langeland Kommune. Man kunne have forstået, hvis jeg havde gjort det to dage efter, de meldte ud, at nu hedder vi Visit Langeland. Så havde det jo været en helt anden snak, siger Nikolaj Østa.

Vildleder turister

Nikolaj Østa henviser til, at Langeland ikke er større end, at kommunen sagtens kunne have fundet en løsning ved tage telefonen og ringe.

- Hvilket de jo også har prøvet nogle gange, og hvor jeg også har prøvet at imødekomme dem ved at sige, at de kan leje det af mig.