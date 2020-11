Louise skal aflive 14.000 mink: - Jeg håber, jeg i det mindste kan sælge skindene

- Vi ved endnu ikke, om vi når det, men det satser vi på.

Sådan siger Louise Sander, der driver en minkfarm i Endebølle på det nordlige Langeland. Lige nu går dagene med at aflive mink fra en ende af.

Inden regeringens udmelding onsdag om, at alle mink skal aflives, havde hun 14.000 mink, men en del af dem er allerede aflivet. Regeringens mål er, at alle mink i Danmark skal være aflivet inden 16. oktober.

Louise Sander er enlig mor til fire, og hvad hun skal gøre, når hun ikke længere kan drive sin minkfarm, ved hun endnu ikke.

- Det er usikkert, hvordan man nu skal forsørge sine børn og betale regninger, siger hun.

Ny mutation fundet

Årsagen til aflivningerne er, at Statens Serum Institut har fundet bevis på en muteret form for coronavirus i minkbesætninger i Nordjylland.

Mutationen kaldes cluster-5, og den har vist sig at kunne smitte fra mink til mennesker. Den har også vist sig at have nedsat følsomhed over for antistoffer, og derfor er frygten, at spredningen af mutationen kan have en negativ effekt på en fremtid vaccine mod covid-19.

Der er i alt 42 minkfarme på Fyn, som er ejet af 20 forskellige avlere. Foto: Jonathan Malat

Lørdag sagde fødevareminister Mogens Jensen (S) på et pressemøde, at man har fundet coronavirus på 227 minkfarme. På fem af dem har man fundet cluster-5-varianten.

Erstatning forhandles

Der er ikke fundet coronasmitte på nogen af de 42 minkfarme på Fyn. Alligevel skal minkene aflives, da Statens Serum Institut har vurderet, at der vil være betydelig risiko forbundet med fortsat minkproduktion under coronapandemien.

- Jeg kan slet ikke engang tænke over det. Men jeg håber da, vi får en form for erstatning, siger Louise Sander.

- En ting er at blive arbejdsløs, men hvad med alle de penge, man har puttet i det? Kommer de igen? Får man det erstattet? Jeg håber, at jeg i det mindste kan sælge skindene, siger hun.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) sagde fredag, at minkavlerne ville få en "god erstatning".

Fødevare- og erhvervsordførere i Folketingets partier er indkaldt til møde om kompensation til minkbranchen mandag eftermiddag.

