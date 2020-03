Lukkede tidligt på grund af hærværk: Bibliotek udvider igen åbningstider

Biblioteket i Rudkøbing vil fremover vente med at låse dørene til klokken 21 mandag til torsdag.

Det langelandske bogunivers har siden november smækket dørene klokken 18, da der var problemer med både uro og problemer på biblioteket i de sene åbningstimer. Det har dog vakt utilfredshed blandt bibliotekets øvrige brugere.

-Vi har haft reaktioner fra det voksne publikum, som gerne vil komme her efter klokken 18. De synes, det var for dårligt, at det skulle gå ud over dem, fortæller Jan Ole Jakobsen (V), formand for Læring,- Social- og Kulturudvalget i Langeland Kommune.

De unge mangler sted at være

Henrik Christensen er en af dem, der har oplevet den uro, der forkortede bibliotekets åbningstider.

- Der har desværre været nogle unge mennesker, der har problemer med, hvor de skal være om aftenen. De har ikke nogle steder at gå hen, og så er det nærmeste at gå på biblioteket. Så sidder de ved computerne og laver lidt ballade, fortæller han.

Efter gentagne episoder med uro valgte biblioteket altså at låse dørene tidligere.

- Der var nogle unge mennesker der ikke fulgte de spilleregler, der var på biblioteket. Man mente ikke, at man kunne blive ved med at forsvare at holde længe åbent, fortæller Jan Ole Jakobsen

Ikke alt er ved det gamle

Kommunen har nu valgt at forlænge bibliotekets åbningstid igen, dog ikke helt tilbage til det gamle.

- Vi har set på, hvilke aftener, der har været mest ballade, og det har været omkring weekenden, fortæller Jan Ole Jakobsen.

Tidligere havde biblioteket åbent alle dage fra klokken 7-22, og ifølge Jan Ole Jakobsen, var de største problemer i bibliotekets ubemandede åbningstid efter klokken 18.

Nu lukker biblioteket en time tidligere fra mandag til torsdag, nemlig klokken 21 og klokken 18 fredag til søndag.

Håbet er, at det er nok til at holde uroen væk.

- Der vil være en opmærksomhed omkring hvordan det bliver brugt, når det kommer igang igen. Så må vi jo reagere, alt efter hvad der sker. Nu er vi spændte på, om det rykker til først på ugen, fortæller Jan Ole Jakobsen.