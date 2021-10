Lystfiskere kan blive begrænset til én torsk om dagen: - Det er en katastrofe

Baggrunden for det nye forslag er en frygt for et totalt kollaps af torskebestanden i den vestlige Østersø. Det bunder blandt andet i, at man ikke siden 2016 har registreret en succesfuld gydning hos torsk i den vestlige del af Østersøen.

Nikolaj Østa havde dog hellere set, at man var gået anderledes til værks.

- Jeg ville jo foreslå - som vi har sagt flere gange - at man hævede mindstemålet. I dag må man tage en fisk med ind på 35 centimeter. Det mener jeg, at man skulle starte med at hæve til 45 centimeter, siger han.

Lystfiskere og turismechef er skuffede

For nogle af de lystfiskere, TV 2 Fyns udtalte talte med på Spodsbjerg Havn, ville en begrænsning på én torsk om dagen også være udslagsgivende for deres lyst til at komme igen.

Det gælder blandt andre belgiske Eddie Korchouc, der er kommet til Danmark som lystfisker i flere år.

- For os amatørfiskere, så er det skuffende. Vi er kommet hertil i flere år for fornøjelsens skyld. Det skuffende. I den her uge har vi kun fanget 20 fisk på fem dage. Så ja, det er skuffende.