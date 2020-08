Mand faldt overbord: Reddet op og stak af

Blå blink fra både ambulancer, politibiler og Falcks redningskøretøjer lyste den mørke himmel over Rudkøbing op fredag aften.

Klokken 21.56 fik politiet en anmeldelse om en mulig drukneulykke ved Bellevue. To personer i en båd råbte om hjælp, og da beredskabet nåede frem blev en enkelt person samlet op af en redningsbåd og reddet i land.

Ingen af de tre personer fra båden havde lyst til efterfølgende at tale med politiet.

- Ham, der blev reddet op, skyndte sig væk. Han var ikke interesseret i at tale med os, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Peter Vestergaard.

Hvad er der sket?

Fyns Politi har en formodning om, at manden er faldet over bord. Der var dog ingen mistanke om, at manden var påvirket.

- Hvad der fuldstændig er sket, tør jeg kun gætte på, siger Peter Vestergaard.

Da manden ikke havde lyst til at fortælle politiet, hvad der var sket på vandet, fik han lov til at gå efter at være blevet reddet i land.

- Det vigtigste for os er, at han ikke er kommet til skade. Ikke hvordan han er endt i vandet, siger Peter Vestergaard.