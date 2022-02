Mathias får mere i løn end andre sosu’er: - Det er prioriteret herovre

Kigger man eksempelvis på lokallønnen for social- og sundhedsassistenter, ligger Langeland i top.

Udvalgsformand: Ingen intensioner om at give den laveste løn

I den anden ende af skalaen ligger Faaborg-Midtfyn Kommune med det laveste lokaltillæg.

- Det kan der være mange grunde til. Normalt er forhandlingsrummet ikke noget, vi politikere blander os i. Det kører professionelt mellem FOA i dette tilfælde og administrationen, siger Kristian Nielsen (V), der er formand for Sundheds- og Ældreudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune.

- Det er ikke, fordi vi har nogen intentioner om at være den kommune, der giver de laveste lønninger, fastslår han.

Fagforbund: Politikerne skal prioritere lønnen

Hos FOA håber man, at politikerne - især i Faaborg-Midtfyn Kommune - vil prioritere flere lønkroner til sosu-personalet.

- Jeg ved også godt, at kommunekasserne ikke er uendelige, så pengene skal komme et eller andet sted fra. De skal prioriteres, og det skal ske fra politisk hold, siger Louise Brandstrup, der er formand for FOA Sydfyn.