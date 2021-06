Med politiet i hælene: Vanvidsbilist over bro med 170 kilometer i timen

Vagtchef ved Fyns Politi, Kenneth Taanquist, oplyser, at den unge mand havde sat sig bag rattet ved Korinth, og at en patrulje fik kontakt med ham ved Svendborg.

- Han vil ikke standse og kører uforsvarligt, slingrende og over spærreflader, fortæller vagtchefen.

Jagten på den berusede mand fortsatte over Langelandsbroen, hvor patruljen på speedometret kunne se, at farten nåede 170 kilometer i timen.

- Det er fuldstændig vanvittigt, man sidder som vagtchef med hjertet oppe i halsen, og er i kontakt med patruljen hele tiden.

- Det er en af de kedelige sager, hvor det kan gå ud over andre, så man skal hele tiden vurdere om det skal fortsætte, forklarer Kenneth Taanquist.

Biljagten endte ved Nørre Longelse, hvor den 18-årige ikke kunne holde bilen på vejen, men kørte ud i en mark.

Han slap for, at komme til skade, men slipper ikke for det der ligner et sæt spillekort af sigtelser.

Blandt andet viste en pusten i politiets alkometer, at han var klart over grænsen for spirituskørsel på 0,5 promille - og så har den 18-årige slet ikke kørekort.