Medie: Chef videregav ulovligt fortrolige oplysninger i børnesag

En chef i Børne-, Unge- og Socialforvaltningen i Langeland Kommune har videregivet en række personfølsomme oplysninger om en families sagsforløb i en børnesag.

Det skriver mediet 24syv.



Oplysningerne er givet til en person, der ikke var part i sagen. Det er i strid med både tavshedspligten og strafferetten, vurderer Bente Adolphsen over for mediet. Hun er mangeårig juridisk konsulent på børneområdet.

- Det er særligt graverende, at det kommer fra ledelsen i en forvaltning, som altså er øverste ansvarlig for, at loven bliver fulgt. Hele fundamentet for tilliden til myndighederne er, at de kan beskytte de ekstremt følsomme oplysninger, som borgerne deler med dem, siger hun til 24syv.