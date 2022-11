MF'ere er enige: Kommuner som Langeland har brug for hjælp

Lytter man til de to fynske folketingsmedlemmer, Victoria Velásquez (EL) og Alex Ahrendtsen (DF), så skal der ske ændringer, når det kommer til tvangsanbragte børn.

Det siger de i kølvandet på kritik af Langeland Kommunes håndtering i en række sager om tvangsanbringelse.

Langeland Kommune har reageret på Ankestyrelsens kritik af specifikt 15 sager, og hyret et konsulentfirma for at gennemgå aktive børnesager.

At det er nået så vidt i den sydfynske kommune, mener Victoria Velásquez er et udslag af "det jerngreb man har om kommunernes økonomi".

- Det gør, at der er enormt økonomisk kassetænkning, hvor økonomi vejer tungere end hensynet til borgeren, siger hun og tilføjer, at mængden af sager, som sagsbehandlerne sidder med, også har betydning for mængden af fejl.

Hun mener dermed, at folketingspolitikerne har et stort ansvar for, at for eksempel Langeland Kommune, efter alt at dømme, begår fejl i sagsbehandlingen.

Det er Alex Ahrendtsen dog ikke entydigt enig i.

- Det er først og fremmest et ledelsesansvar i kommunerne. Og så er det et byrådsansvar, det vil sige et politisk ansvar i kommunen.

- Og så er det et borgmesteransvar, at borgmesteren sørger for, at der er de ledelsesmæssige kompetencer, så man ikke begår de ulovligheder, siger Alex Ahrendtsen.

Der skal findes penge

Alex Ahrendtsen erkender, at man som Christiansborg-politiker måske har et ansvar på det økonomiske område.

- Kommuner som Langeland kan ikke løfte det her, fordi de ikke har ressourcerne. Der kunne jeg godt forestille mig, at vi finder nogle penge i udligningen fra nogle andre lidt større, rigere kommuner, så de får den hjælp, de skal have.

Han tilføjer, at Christiansborg har et ansvar for, at folk kan i bo landdistrikterne, og dermed også, at kommunerne fungerer og kan levere serviceniveauet og overholder loven.

- Det er altså bare svært for landdistrikter som Langeland, som har svigtende befolkningstal og dermed også skattegrundlaget. Så der har vi et ansvar.

Presset skal lettes fra kommunerne

De to fynske politikere, som sidder på hver deres fløj i folketingssalen, er enige om, at der bør kigges nærmere på, at lette presset fra kommuner som Langeland.

- Vi vil gerne være med til at kigge på om loven kan ændres, så det bliver lettere at løse opgaven, siger Alex Ahrendtsen og fastholder at ansvaret først og fremmest ligger i kommunerne.

Victoria Velásquez peger på, at der også bør kigges på børnenes rettigheder.

- Noget af det, vi kigger på, er, at der skal en ekstra sagsbehandler på. Det skal være et krav, man har som barn, så man ved, at det bliver dobbelttjekket, så ens retssikkerhed bliver styrket.

- Og at vi får noget der hedder "børnenes lov", så vi i langt højere grad beskytter børnene.

Operation uden undersøgelse

Lektor i socialret ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet, Eva Naur Jensen, sammenligner historikken på Langeland med, at en læge begynder at operere en patient uden at have undersøgt patienten.

Hun siger til TV 2 Fyn, at det er nødvendigt med hjælp udefra i form af for eksempel et konsulentfirma.

- Det er jo klart, at man i en kommune, der har haft så massive udfordringer med sagsbehandlingen, ikke bare uden videre kan benytte de samme sagsbehandler-ressourcer til at genbehandle - og i øvrigt behandle løbende sager.

- Så når de har hyret ekstern hjælp ind, så må man formode, at det enten er for at komme til bunds i bunkerne eller for at få opkvalificeret medarbejderne. Eller måske begge dele, siger Eva Naur Jensen.

Hanne Hartoft, lektor ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet, sagde forleden, at Langeland Kommune ikke kan tillade sig ikke, at tage Ankestyrelsens kritik af kommunens sagsbehandling i sager om tvangsanbragte børn alvorligt.