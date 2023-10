Midler giver Langeland nye muligheder med Geopark

I de kommende to år vil der på Langeland komme ekstra fokus på Geopark - Det Sydfynske Øhav.

Fordi Geoparken forhåbentlig opnår en UNESCO-certificering i 2024, men også fordi LAG LLSÆ har indstillet Langeland Kommunes ansøgning til tilsagn i Plan- og Landdistriktsstyrelsen med henholdsvis 100.000 kr. i 2024 og i 2025 til at Langeland Kommune kan gøres en ekstra indsats på området.



- Vi kan med midlerne yderligere styrke vores position, som en turistdestination med unik natur- og kulturarv. Jeg ser frem til at se det udvikle sig i de kommende år til gavn og glæde for virksomheder, borgere og besøgende, udtaler borgmester Tonni Hansen (SF).

Geoparken, er med sin enestående natur, historie og kulturarv et unikt aktiv for Langeland, og dette projekt vil arbejde på at fremme og formidle alt dette til både lokale og besøgende, skriver Langlang Kommune på deres hjemmeside.