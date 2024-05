Det gode sommervejr er for mange lig med gode oplevelser. Sådan er det også på koldkrigs museet Langelandsfortet, hvor der lige nu holdes kørerdage.

Her har de henover pinsen besøg af et væld af kørertøjer fra den kolde krig, og de er i weekendens anledning tilgængelige for gæsterne, som kan få lov at få en tur i de særprægede kørertøjer - hvis man altså tør.