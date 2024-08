Minister vil hjælpe øer med stramme byggeregler

Det skal være nemmere at få lov til at bygge på øerne, selvom det er mindre end tre kilometer fra havet og dermed inden for den såkaldte kystnærhedszone. Sådan lyder det fra minister for By- Land- og Kirke Morten Dahlin (V) i et indlæg på det sociale medie LinkedIn.

Ministeren nævner Langeland som et af de steder, hvor reglerne giver problemer.

- For Langeland er ca. seks kilometer bred. Og med tre kilometer kystnærhedszone fra hver side, er det svært at udvikle øen, skriver Morten Dahlin.



- Der har for eksempel været problemer med at opsætte noget så simpelt som shelters ved et feriehus, fordi det “kun” lå 2,2 kilometer inde på øen. Historierne om afslag på gode projekter med lokal opbakning er mange, rundt omkring fra vores smukke øer, skriver ministeren.

Derfor vil ministeren nu lave reglerne om.