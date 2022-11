Mor efter kritik i sager om tvangsanbragte børn: - En ond spiral og et helvede

Et helvede.

Sådan beskriver Sandie Birkholm Hansen i Bagenkop følelsen af at være fanget i et virvar af fejl fra Langelands Kommunes side.

Derfor vækker nyheden om, at Langeland Kommune på grund af kritik bør gennemgå alle sager om tvangsanbragte børn, vækker glæde hos Sandie Birkholm Hansen.

- Jeg er glad for, at det lykkedes, siger Sandie Birkholm Hansen, der har kæmpet længe for at rettet fejl i sagsbehandlingen.

17. februar 2022 fik hun tvangsfjernet sine tvillingesønner Noah og Malthe. I dag ser hun kun sine otteårige drenge fire timer hver fjerde uge, selv om hun adskillige gange har klaget over afgørelsen, og kommunen har erkendt, at der er begået fejl i sagsbehandlingen.

Er reglerne blevet overholdt?

I et brev til kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune har Ankestyrelsen kritiseret kommunen for at have brudt en række bestemmelser i offentligshedsloven, forvaltningsloven, retssikkerhedsloven og serviceloven.

Om det så betyder, at Sandie Birkholm Hansen på et tidspunkt får sine børn igen, er fortsat uvist.

Kommunen bør ifølge Ankestyrelsen gennemgå samtlige sagsbehandlinger for at se, om der er grundlag for at genoptage flere af sagerne, der tidligere er blevet truffet for at sikre, at reglerne er overholdt.

- Problemet er, at kommunen skal undersøge sig selv. Jeg vil mene, at det er nogen udefra, der skal komme og undersøge kommunen. Det har taget lang tid for dem at erkende, at de har lavet fejl, siger Sandie Birkholm Hansen.

Ond spiral og et helvede

Hun føler, hun er blevet fanget i netværk af fejl fra kommunens side.

- Det er en ond spiral, som ikke stopper foreløbigt. Det er et helvede. Børnenes tarv er på intet tidspunkt blevet varetaget. De er slet ikke blevet hørt, siger Sandie Birkholm Hansen.

Langeland Kommune fik iværksat en række tiltag for at rette op på fejlslagne sagsbehandlinger, men Sandie Birkholm Hansen kan ikke mærke, det er blevet bedre.

- Jeg oplever stadig russiske tilstande på familieafdelingen. Det er totalt forvirrende. Loven bliver ikke overholdt, fortæller hun.

Udvalgsformand: Finder vi fejl, skal de rettes

I Langeland Kommune er meldingen, at man allerede er gået i gang med at kigge de gamle sager igennem.

Borgmester Tonni Hansen (SF) afviser at kommentere sagen, men henviser i stedet til Søren Ramsing (RV), der er formand for Børne- og Skoleudvalget i Langeland Kommune.

Ifølge Søren Ramsing er udvalget helt på linje med den kritik, der er kommet fra Ankestyrelsen.



- Den nye leder på området er begyndt at gå de gamle sager igennem. Hvis vi finder fejl, så vil vi arbejde på at få dem rettet. Og det kan jo få betydning for personsagerne, siger Søren Ramsing.

- Derudover arbejder vi på et få et eksternt firma til at hjælpe med at se på sagerne, fortsætter han.

Borger-, arbejdsmarkeds- og socialchef i Langeland Kommune Torben Lønberg erkendte tidligere på året, at der skal hankes op i sagsbehandlingen i børnesagerne.