Mor har ondt af klemte forældre i børnesager: - Det er forfærdeligt

Med familiens bagkatalog ser Maria Mortensen imidlertid et behov for at sætte fokus på udfordringerne med støtte til familier og børn i kommunerne. For uden den støtte, de tidligere har fået tilkæmpet sig til deres søn i Københavns Kommune, ville han ikke have haft det så godt i dag.

- Han har kostet samfundet mange penge i de første år af sit liv, men det har været en god investering, fordi han ikke behøver at få yderligere hjælp resten af sit liv, forklarer Maria Mortensen.

Når familier på Langeland med børn, der har brug for støtte, ikke tør spørge om hjælp i kommunen, kan det også få vidtrækkende konsekvenser for børnene, lyder det fra Karen Margrethe Dahl, chefanalytiker ved Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE).

- Det betyder, at børnene ikke får den hjælp, som de burde have haft. I yderste konsekvens kan det føre til anbringelser, som ikke skulle være sket, fordi det når derud, hvor man ikke længere kan forebygge, forklarer chefanalytikeren.

Et presset system

Over kaffen hjemme i Rudkøbing understreger Maria Mortensen, at hun ikke personligt kender forholdene i Familieafdelingen i Langelands Kommune. Men hun tror, at de problemfyldte børnesager er billedet på noget større. For hun mødte selv et offentligt system presset til det yderste, da familien boede i Københavns Kommune og have brug for støtte.

- Det handler om udsultning af de socialfaglige forvaltninger i kommunerne og ikke om dårlige socialrådgivere. Jeg tror grundlæggende på, at mennesker går på arbejde med intentionen om at gøre det godt, uddyber Maria Mortensen.

Hun har selv oplevet møder med stressede medarbejdere i København, der ikke kunne yde den rette hjælp. Derfor kræver det også noget af forældrene selv at få den nødvendige hjælp.