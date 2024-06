Mor hiver kommune i retten efter "kommunal kidnapning"

Først 11. maj traf Langeland Kommunes formand for Børn- og Ungeudvalget afgørelse om at anbringe sønnen udenfor eget hjem. Dermed mener moren, at Langeland Kommune var skyld i, at hende søn blev ulovligt tilbageholdt i fem døgn.

- Jeg synes, de (kommunen red.) har stukket hovedet i busken. De har nægtet at anerkende, at de har truffet forkerte beslutninger, siger Marianne Wandall Madsen.

Det er advokatfuldmægtig i Stage Advokatfirma Mella Dirchsen, der fører sagen mod kommunen. Hun vil netop lægge særlig vægt på det, som advokaten ikke tøver med at kalde en "kommunal kidnapning":

- Sagsmaterialet viser, at kommunen udmærket var klar over, at det var i strid mod loven at tilbageholde Mariannes søn. Det er det, der gør denne sag helt exceptionel, siger hun.

Alvorlig kritik af afgørende undersøgelse

Kort før retssagens begyndelse drager nye oplysninger så også tvivl om den undersøgelse af sønnen, der blev foretaget, mens han var i Langeland Kommunes varetægt. En undersøgelse, der blev brugt til at træffe beslutningen om, at sønnen skulle tvangsfjernes fra Marianne Wandall Madsen.

For Psykolognævnet har for nyligt udtalt alvorlig kritik af både undersøgelsens indhold og den psykolog, som Langeland Kommune havde ansat til at udføre den.

Nævnet vurderer, at psykologen ikke har gjort sig faglige refleksioner om, hvorvidt sønnens udfordringer skyldtes for eksempel en psykisk funktionsnedsættelse, ligesom psykologen er kommet med konkrete forslag til foranstaltninger, som hun ikke var blevet bedt om.

Det fremgår af en underretning fra Ankestyrelsen til Langeland Kommune, der er sendt allerede 23. maj i år. Her kræver styrelsen desuden, at kommunen senest 30. maj skal underrette Marianne Wandall Madsen om de nye oplysninger og sende en redegørelse til styrelsen.

Men først fredag 21. juni – tre dage før retssagens start - partshørte Langeland Kommune moren om de nye og potentielt afgørende informationer.

Hele sagsforløbet møder kritik fra advokatfuldmægtig Mella Dirchsen.

- Kommunen har ikke kun begået graverende fejl i sagsbehandlingen tilbage i tid, men også nu så tæt på retssagen, tilbageholder kommunen vigtig information fra min klient. Det er under al kritik, siger hun til TV 2 Fyn.

Tavs kommune

TV 2 Fyn har forelagt kritikken for Langeland Kommune forud for retssagens begyndelse, og tilbudt kommunen at komme til genmæle i et interview.

I et fåmælt skriftligt svar fra vicekommunaldirektør Henrik Peter Mott Frandsen fremgår det, at Langeland Kommune ikke har nogle kommentarer og ikke ønsker at stille op til interview.

Processkriftet til retssagen røber dog, at kommunen vil påstå at blive frifundet for anklagerne om fejlagtig sagsbehandling.

Marianne Wandall Madsen søn er på tredje år tvangsanbragt af Langeland Kommune.