Mor til tvangsanbragte børn er lettet over kommunes afgørelse

I et brev til Ankestyrelsen erkender Langeland Kommune, at den har begået fejl i tre ud af tre undersøgte børnesager.

En af dem er anbringelsessagen om Sandie Hansens børn.

- Jeg er glad for, at man nu endelig erkender det. Men jeg synes det er trist, at det har skullet tage så lang tid, skriver Sandie Hansen.

TV 2 Fyn har tidligere skrevet om Sandie Hansen, der sidste år fik tvangsfjernet sine tvillingesønner Noah og Malte.

Hun har det seneste år kæmpet for at få kommunen til at erkende, at den har begået fejl.

Ingen afgørende ændringer

- Jeg er glad for, at vi nu endelig er kommet igennem, og kommunen kan se, at der er sket fejl i sagsbehandlingen.

Det mener Mie Zeilau, der er kontaktperson for Sandie Hansen

- Det er vigtigt både i forhold til, at vi jo nu har en forventning til, at borgerne får en rigtig oplysning af deres sag, og fordi det jo er det, de har kæmpet for, forklarer Mie Zeilau.

Familierne skal dog ikke forvente afgørende ændringer i børnesagerne.

I hvert fald ikke ifølge borger-, arbejdsmarkeds- og socialchef Torben Lønberg.

- Jeg tror ikke, at fejlene i de berørte sager kommer til at udløse ændringer. I de fleste tilfælde er der tale om gamle sager, hvor fejlene ikke har afgørende betydning for anbringelserne, forklarer han.

Mie Zeilau undrer sig over udmeldingen fra Torben Lønberg.

- Jeg har en klar forventning om, at kommunen går tilbage og undersøger, hvad fejlene har af betydning for anbringelsesgrundlaget. Når man erkender, at man har lavet fejl, skal fejlen jo rettes, siger hun.

Tilliden skal tilbage

Selvom både Mie Zeilau og Sandie Hansen er glade for de nye meldinger fra Langeland Kommune, har kampen om at blive hørt sat dybe spor.

- Det er jo svært at bevare håbet om, at der sker en ordentlig sagsbehandling, men selvfølgelig skal vi håbe på, at kommunen gør det rigtigt nu, forklarer Mie Zeilau.

- Det er jo to drenge, der er taget fra deres mor. Det skal jo gøres rigtigt, afslutter hun.

Ifølge Torben Lønberg er fejlene ikke et generelt billede på kommunens sagsbehandling. Han anerkender dog, at der skal arbejdes på at undgå lignende fejl og lovbrud i fremtiden.