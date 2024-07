Mystisk taske skyllet i land: - Det ligner narkotika

Fyns Politi efterforsker i øjeblikket et mistænkeligt forhold fra Langeland, efter en taske eller pakke med narkolignende indhold mandag drev i land.

Det bekræfter Fyns Politi i et skriftligt svar til TV 2 Fyn.

- Jeg kan bekræfte, at vi var til stede for at undersøge et mistænkeligt forhold. I den forbindelse finder vi en taske eller pakke med noget, der kan ligne narkotika af en eller anden form. Vi er nu i gang med at efterforske, skriver kommunikationsrådgiver Mads Boel.

Han skriver samtidig, at politikredsen for nuværende ikke har yderligere kommentarer til sagen.