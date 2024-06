Nabostrid har ført til mystisk, anonymt brev i Suzannes postkasse

- Jeg troede måske, at det var til alle beboerne på Langøvej, for jeg tjekkede med de andre naboer, som også er involveret i at være med til at klage over det potentielle byggeri. Men ingen andre end mig, har modtaget et sådant brev.

Derfor er Suzanne Evans overbevist om, at det alene er rettet mod hende, på baggrund af hendes opslag om byggeriet af den store kostald.

- Jeg tænkte først, det var en invitation, men kunne så se på brevet, at der ingen afsender var. Og fordi ingen andre har fået det her brev, synes jeg det begynder at blive skræmmende, siger hun.

Brevet indeholder ingen konkrete trusler, men for Suzanne Evans giver det en følelse af utryghed, at en person har sendt hende et brev anonymt, hvor meningen er tvetydig.

Har en idé om afsenderen



Derfor understreger hun også vigtigheden i at dele brevet.

- Nu har jeg delt det, og jeg har fået luft blandt andre langelændere i det her. Jeg kan ikke umiddelbart gøre mere nu. Men hvis der sker noget lignende igen, eller andre modtager noget, så er det næste jeg gør, at ringe til politiet for at høre, hvad det tænker om sådan noget her, siger hun.

Hvem der har sendt det anonyme brev ved Suzanne Evans selvsagt ikke. Men hun kunne godt have en idé om, hvem det er.

- Men det ved jeg selvfølgelig ikke. Men møder jeg den person, jeg kunne tro det er, så konfronterer jeg vedkommende på en venlig og saglig måde. Jeg ønsker ingen strid, men derimod åben dialog om vores område, siger hun.