Nødkald spares væk: - en hån mod de svageste, mener formand

Hold hunden væk fra larverne

Hos Den Danske Dyrlægeforening kan man ikke konkret sige, hvordan dyrlæger skal behandle hunde eller andre dyr, der måtte have en allergisk reaktion efter kontakt med den giftige larve.

- Vi ved ikke ret meget om den larve i Danmark, og om den kræver en specifik behandling, men hvis hunden har slikket på en larve, vil jeg forvente, at den får spisevægring og begynder at savle. I sådanne tilfælde skal man altid søge dyrlæge, fortæller Hanne Knude Palshof, der er formand for Den Danske Dyrlægeforening.

Hun understreger dog flere gange, at der ikke er grund til, at man som hundeejer går i panik. Så længe man holder sig væk fra det område, hvor larven er fundet, så er sandsynligheden for at ens hund bliver ramt af larvens hår ikke så stor.

- Jeg kender ikke til nogen eksempler på, at en hund skal være udsat for det her i Danmark, og det kan måske skyldes, at larven ikke er så ofte i kontakt med dyr eller mennesker, at det er så stort et problem, siger hun og understreger, at Dyrlægeforeningen tager sagen alvorligt og følger udviklingen.

Samtidig forventer hun ikke kø hos dyrlægerne de kommende dage, da larverne først klækkes i maj og juni.