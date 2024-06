Nu får Rudkøbing sin gyngehest tilbage

Efter TV 2 Fyn 8. juni kunne fortælle, at Renée Ramshøj Nielsen og hendes to små drenge var kede af, at en gyngehest var blevet erstattet af en skraldespand i Rudkøbing, er der nu godt nyt.

Langeland Kommune og legepladsproducenten KOMPAN har, efter TV 2 Fyn fortalte historien, besluttet at få gyngehesten tilbage til Rudkøbing.

- I løbet af en uge fik vi lavet et lille mini-partnerskab om at dele udgiften til at få en ny gyngehest op, siger Jane Jegind, der er Erhverv- Kultur- og Turismechef i Langeland Kommune.

Og hos Kompan håber de, at den nye hest kan bringe glæden tilbage.

- Vi tror jo på, at selv lidt leg, er meget leg. I det offentlige rum er der få muligheder for familier, hvor de gratis lige kan have fem minutters leg uden det behøver at være forpligtende, siger Jeanette Fich Jespersen, der er chef for KOMPAN Play Institute.

Efter planen står den nye gyngehest klar efter sommerferien ved turistkontoret.