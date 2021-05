Nyt udrejsecenter placeres på Langeland

Ifølge TV 2 står det ikke klart, om det nye udrejsecenter skal være en erstatning for Kærshovedgård, eller om det skal være et supplement.

Men ifølge TV 2s oplysninger er der tale om at flytte de kriminelle, afviste asylansøgere til Langeland.

- Som vi forstår det, så vil man beholde Kærshovedgård, men så flytte den hårde kerne til Langeland. Men der er en lang række detaljer, som vi mangler svar på, siger JTV 2s politiske analytiker Jesper Vestergren.

Mette F.: - Et udrejsecenter vil give problemer

Under en spørgetime med statsminister Mette Frederiksen (S) i sidste måned blev hun spurgt ind til regeringens kommende planer for et nyt udrejsecenter.

Her gjorde Mette Frederiksen det klart, at et udrejsecenter vil give problemer. Uanset hvor det placeret.

- Ligegyldig hvor et udrejsecenter kommer til at ligge, kommer de mennesker givet til at give lokalsamfundet problemer. Det bliver vi nødt til at være åbne og ærlige omkring, sagde Mette Frederiksen.

- Problemet med nogle af de her mennesker er, at de er kriminelle. Så man kan ikke stå i Folketingssalen og påstå, at problemerne løses, fordi man flytter udrejsecenteret, tilføjede hun på spørgsmål fra Venstre og Dansk Folkeparti.

Ved samme lejlighed anerkendte hun, at der er "nogle alvorlige problemer" omkring Kærshovedgård. Men coronakrisen har forsinket regeringens planer, sagde hun.

- Jeg skal være helt ærlig og sige, at med den krisehåndtering, vi har været i gang med, er der opgaver, vi ikke har kunnet løse inden for den tidsramme, vi havde forestillet os, sagde Mette Frederiksen.