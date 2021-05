Nyt udrejsecenter skal hovedsagligt være for kriminelle

- Jeg forstår borgmesteren på Langeland, og jeg forstår utrygheden. Der findes ikke et perfekt sted til et udrejsecenter, men vi har vurderet, at Langeland er den mindst dårlige løsning, siger Mathias Tesfaye.

Derfor har borgmester Tonni Hansen (SF) inviteret Mattias Tesfaye til den sydfynske ø, som han besøger torsdag.

Mattias Tesfaye oplyser også på pressemødet, at der vil være seks betjente til stedet på det nye udrejsecenter døgnet rundt, ligesom der også kan blive tale om ekstra beskyttelse af beboerne i lokalområdet. For eksempel kan den lokale Brugs få støtte til en vagt, hvis der er brug for det.