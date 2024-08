Tirsdag begynder arbejdet med at lægge ny asfalt på Siø. Et arbejde, som Vejdirektoratet forventer kommer til at tage to ugers tid.

Arbejdet udføres som aften- og natarbejde mellem klokken 18 og 06. Trafikken forbi vejarbejdet vil blive afviklet via signalregulering.



Ifølge Vejdirektoratet vil der være risiko for kødannelser og forlænget rejsetid. Når der ikke arbejdes på strækningen, vil der være åbent for trafik som sædvanligt.