Økseterrorist skal bo på udrejsecenter på Langeland

Svaret kom da journalist Asger Juhl fra mediet "Den Uafhængige" konkret spurgte ind til, om den dømte skulle sidde på udrejsecentret.

Asger Juhl spurgte også ind til, hvor mange andre dømte terrorister, der skal sidde på udrejsecentret, men her afviste integrationsministeren at svare, med henvisning til, at han ikke ville svare på konkrete sager eller, at der kan være fortrolige oplysninger, som han ikke kan svare på i offentlighed.