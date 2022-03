Opsigtsvækkende og dyrt forslag om børnesager: - Der er på ingen måde penge til det, mener redaktør på Langeland

Derfor foreslår de to politikere, at alle sager om anbringelser af børn, hvor der er tvivl om sagsbehandlingen, skal genåbnes og genbehandles.

Et markant forslag, som Catrine Madelaire, der er redaktør på Langeland for Fyns Amts Avis, ikke husker at have set før.

- Det mest opsigtsvækkende ved det her, er faktisk meldingen om at genåbne samtlige sager. Nogle af sagerne er muligvis enkle og rimelig ligetil. Men der er jo også sager, der er dybt komplekse. Så det er en ordentlig mundfuld at skulle genbehandle alle sager, siger Catrine Madelaire til TV 2 Fyn.



Kan du huske, at der har været en sag, der kan sammenlignes med den her, hvad angår indhold eller omfang?



- Nej. Det kan jeg ikke huske. I min tid, hvor jeg har fulgt Langeland Kommune, har der ikke været et lignende tilfælde, hvor man siger, at samtlige sager indenfor et bestemt område, skal genbehandles.