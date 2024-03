Overrasket over bøde: vinbonde får produktionsforbud efter fund af snavs og skimmel

En af de få vingårde, der eksisterer på dansk jord, er Mariendal på Strynø syd for Fyn. Men indehaver Søren Sørensen må holde produktionen i ro for en stund efter et besøg fra Fødevarestyrelsen.

Besøget, som fandt sted den 15. marts, har nemlig udløst et produktions- og salgsforbud for virksomheden, samt en sur smiley og en bøde på 5.000 kroner. Sidstnævnte kommer bag på vinbonden selv, som mildt sagt ikke er tilfreds med Fødevarestyrelsens dom.

- Jeg er lidt overrasket over, at I har den endelige rapport, for den har jeg ikke endnu. Jeg havde heller ikke fået at vide, at jeg får en bøde på 5.000 kroner, hvilket jeg selvfølgelig er ærgerlig over, siger Søren Sørensen.

Skimmel og snavs

Fødevarestyrelsen og vinproducenten Mariendal har gennem længere tid været på kant med hinanden. Det kan ses i en historik af kontrolrapporter med meget skiftende smileys. Ifølge Søren Sørensen bunder det i, at kontrollørerne ikke kan skelne mellem eksempelvis et slagteri og en vinproduktion.

I den seneste rapport fremgår det, at man ved kontrollen fandt et meget beskidt produktionslokale med belægninger på gulve, skidt og snavs i fuger, et råddent græskar og hylder med skimmelbelægninger.

Lokalet er det samme, hvor vin opbevares på fade og i tanke.

Søren Sørensen er selv enig i, at lokalet trængte til rengøring, men han er ikke enig i, at det skal føre til sanktioner fra Fødevarestyrelsens side, og det er der en særlig grund til.

- Der er ikke aktivitet i lokalet hele vinteren. Her ligger vinen i forseglede beholdere og fermenterer, og så åbner vi faktisk ikke dørene før til foråret igen, hvor turistsæsonen starter. Så er der ingen grund til at gå og pudse det hele, siger han.

Han mener ikke, at kontrollanterne har redegjort for, hvordan det beskidte lokale udgør noget negativt for fødevaresikkerheden. Han mener nærmere det handler om kosmetik.

- Og når man snakker med dem, er det ren envejskommunikation. Jeg mangler vejledning om, hvad det egentlig er, de forventer, siger han og understreger, at systemet er uigennemsigtigt for nyopstartede.

Vil klage

Foreløbigt har styrelsen nedlagt forbud mod produktion og salg, indtil der ved en ny kontrol kan konstateres, der er styr på forholdene.

Dem er der dog allerede kommet styr på, for netop i påsken starter turistsæsonen, og derfor har lokalerne fået den helt store hovedrengøring, oplyser indehaveren.

- Nu venter jeg på at få de billeder udleveret, som er blevet taget under kontrollen, og så har jeg tænkt mig at klage over bøden, som jeg ikke mener, er retfærdig, siger Søren Sørensen.

Han mener det bliver nemt at få ophævet salgs- og produktionsforbuddet, Styrelsen har nemlig lovet ham, at ophæve begge forbud, når han ved næste kontrolbesøg kan dokumentere sin rengøring.

TV 2 Fyn har kontaktet Fødevarestyrelsen, som oplyser, at den grundet helligdage ikke har haft mulighed for at forholde sig til kritikken, som vinbonden rejser.