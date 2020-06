Overså modkørende: Bil med tre børn på bagsædet impliceret i trafikulykke

En ældre mandlig bilist var søndag eftermiddag involveret i en trafikulykke ved Rudkøbing. I den anden bil sad en kvinde og tre børn.

Fyns Politi modtog anmeldelsen af ulykken klokken 14.28.

Vagthavende Henrik Krøjgaard forklarer, at de to biler begge kom kørende på Brovejen i hver sin retning. Den ældre mand kørte i retning mod Tåsinge, hvor han skulle foretage et venstresving ned ad Ringvejen mod Rudkøbing.

Overså modkørende bilist

Herved svingede han ind foran bilen, hvori kvinden og de tre børn sad.

- Ingen af personerne er kommet alvorligt til skade ved uheldet, men den ældre herre er blevet kørt til tjek på sygehuset. Før uheldet havde han klaget over hovedpine, så om det har noget at sige, skal jeg lade være usagt, siger Henrik Krøjgaard.

Foreløbigt vurderer politiet, at ulykken skyldes uopmærksomhed eller et eventuelt ildebefindende hos den mandlige bilist. Det skal nu undersøges.

De to implicerede biler er blevet flyttet, og der er igen fri passage for trafik, oplyser Fyns Politi.