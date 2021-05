På Langeland gøres der status: - Jeg er glad, men har også en lidt mærkelig følelse

Mægleren mener, at et udrejsecenteret i yderste konsekvens kunne have ødelagt grundlaget for hans virksomheden.

Inden for en radius på fem kilometer fra centeret ville husene have været umulige at sælge, og selvom øen er lang, så hører folk bare ’Langeland’, så et center kunne have påvirket salget fra ende til anden, vurderer han.

Flag i brugsen

I Bagenkop har brugsuddeler Steen Juhl Pedersen sat flag op i hele sin butik. Han er nemlig meget begejstret for, at man dropper centeret.

Han var på havnen tirsdag aften for at tage imod de langelændere, der havde været i hovedstaden for at protestere mod udrejsecentret.