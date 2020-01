Penge til Langeland: Regeringen vil flytte over en milliard kroner fra by til land

S-regeringen har torsdag fremlagt et udspil til en udligningsreform. Der venter vanskelige forhandlinger.Hvordan skal pengene omfordeles fra rige til fattige kommuner i fremtiden? Det er S-regeringen kommet med et bud på torsdag.

Blandt andet foreslår regeringen, at kommuner, som skal bidrage mere, kan vælge at sætte skatten op. Ifølge udspillet flyttes 1,4 milliarder kroner fra især velstillede kommuner i Nordsjælland og hovedstaden til provins- og yderkommuner. I den seneste valgperiode lykkedes det ikke for den daværende VLAK-regering at ændre udligningssystemet.



Her er S-regeringens udspil:

Forslag, der får Danmark til at hænge bedre sammen:

Én fælles landsudligning. Hovedstadsudligning og provinsudligning afskaffes.

Nyt hovedstadstilskud målrettet udsatte hovedstadskommuner.

Én milliard kroner målrettet udsatte yderkommuner.

Et knæk i selskabsskatteudligningen.

Øget refusion i dyre socialsager.

Forslag, der giver luft i budgettet til ekstra velfærd:

Reform af styreformen i København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Forslag, der skaber en mere retfærdig udligning:

Loft over rabat til de mest velhavende kommuner i overudligningsordning.

Flere penge til kommuner med mange svage ældre.

Større vægt på sociale udgiftsbehov.

Boligkriterier skal følge med udviklingen.

Au pairer skal ikke udløse tilskud.

Kommuner, som skal bidrage mere, kan vælge at sætte skatten op.

Rimelig overgang til nyt system.

Forslag, der løser bundne opgaver:

Kriterie for faldende indbyggertal stabiliseres.

Beskæftigelsestilskuddet omlægges til generel udligning.

Justering af udlændingeudligningen.

Datagrundlaget gøres mere robust med reformen.

Bagudrettet kompensation for skævhed i udligningen.



Kilde: Udspillet "Råd til velfærd i alle kommuner - mere retfærdig udligning", Social- og Indenrigsministeriet.