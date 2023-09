Personaleflugt efter besparelser: Langelands plan for hjemmeplejen er urealistisk, mener FOA

Det er fagligheden, der er på spil, når ansatte i Langelands Kommunes hjemmepleje går på arbejde.

Det mener i hvert fald FOA, som gang på gang har rejst det røde flag, i forhold til hvordan Langelands Kommune implementerer besparelser på ældreområdet.

- Jeg har set en køreseddel for et af vores medlemmer. Hun havde morgenmøde fra 7 til 7.20, men allerede klokken 7.20 skulle hun være på to adresser. Det næste besøg lå 7 minutter, før hun var sat til at slutte de to forrige. Det er helt grotesk, konstaterer Louise Brandstrup, som er sektorformand hos FOA Sydfyn.

Ifølge hende møder personalet tidligere ind, og bruger enten alle deres pauser, eller dele af dem, på at hente ind på den tid, som de allerede er bagud fra start.

- Det gør, at de er nødt til at gøre besøgene både kortere og dårligere, end den standard de egentlig skal leve op til. Flere af dem lever med frygten for, hvornår de i skyndingen laver en fejl, som gør, at de skal stå skoleret for Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det er ikke holdbart, fortsætter Louise Brandstrup.

Mens mange af de besparelser på ældreområdet, som skal sikre Langelands Kommune 30 millioner over en årrække, allerede er implementeret, får SOSU-assistenter flere af dem at mærke på mandag.

De er nemlig blevet omplaceret til et team ved hjemmeplejen og skal fremover cykle mange kilometer dagligt på elcykler hen til deres opgaver. Bilerne skal nemlig sælges for at spare flere penge.

- Folk søger væk derfra. Tillidsfolk på øen fortæller mig, at det er månedligt, at folk siger op. Selv tillidsfolk har trukket sig, fordi de ikke kan være med til det længere. Og det med cyklerne afføder nogle meget ærgerlige konsekvenser, forklarer sektorformanden ved FOA.

For det første er det nemlig begrænset, hvor mange remedier hjemmeplejerne kan have med på cyklerne. Og så bliver der markant længere ventetid på at få en lift frem, når borgere er faldet og skal hjælpes op.