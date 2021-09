Peter elsker at arbejde på Langelandsfortet: - Det her er jo sindssygt vildt at få lov til

Myten om det lystbetonet arbejde

Statsminister Mette Frederiksen (S) fortalte danskerne til et pressemøde for reformudspillet "Danmark kan mere", at myten om, at det skal være lystbetonet at gå på arbejde "skal aflives."

Peter Freiesleben har både arbejdet med job for pengenes og fornøjelsens skyld, og han mener, der er noget særligt ved at have et job, man faktisk har lyst til at møde ind til.

- Et job for pengenes skyld kan man leve med i et stykke tid, men det er ret beset federe at være i noget, man gerne vil. Så går dagen hurtigere, og nogle gange glemmer man faktisk, at man skal hjem, siger Peter Freiesleben.