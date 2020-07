Planter mod svamp og grå stær: Gæsterne strømmer til Medicinhaverne

Regnen siler ned over Medicinhaverne i Tranekær, og gæsterne skal pakke sig godt ind i regntøj eller gemme sig under paraplyen, hvis de vil undgå at blive lige så sjaskvåde som de medicinske planter i haven.

Alligevel er det dog lykkedes Medicinhaverne at slå besøgsrekorden. Til stor overraskelse for formand Helle Ravn.

- Ja, gudhjælpemig. Vi troede jo til at begynde med, at der ikke ville komme et øje, men det har vist sig at være helt forkert. Der kommer faktisk mange, mange flere, end der har gjort tidligere år, fortæller hun.

I hele 2019 besøgte 11.000 personer haverne. Den rekord er allerede blevet slået i år.

Ingen vejledning

Mellem gederams, der skulle virke mod prostatagener og svampeinfektioner, døvnælde mod grå stær og strandnellike, der behandler blærebetændelse og virker svangerskabsbeskyttende, går havens gæster og nyder de medicinske planter.

De får dog ingen vejledning i, hvordan de skal bruges, hvis de havde håbet at komme af deres fodsvamp eller leddegigt.

Mette Klindt-Larsen (th.) fra Holte havde taget familien med til Medicinhaverne i Tranekær. Foto: Mikkel Skov Svendsen

- Nej, det gør vi ikke. Det tør vi ikke. Fordi man risikerer, at plantemedicin og den traditionelle medicin, man tager, modvirker eller forstærker hinanden, siger Helle Ravn.

Åbent året rundt

Mette Kindt-Larsen og familien fra Holte havde hverken tandpine eller sure tæer, de var fristede til at få behandlet, så de kunne nyde planterne uden brugsanvisning.

- Det er fint, så fint. Haven kunne godt trænge til lidt omsorg, men det er spændende og meget flot, fortæller Mette Kindt-Larsen.

Medicinhaverne er åbne fra solopgang til solnedgang året rundt og både i regnvejr og solskin.

