Plejehjem på bud: Først ville ingen købe det, men nu skal kommunen vælge blandt mange bydere

Først var der ingen interesserede, men pludselig blev Langeland Kommune lagt ned af bud på det nedlagte plejehjem Solhjem, der er placeret på den nordlige ende af øen.

Mandag skal kommunen så tage endelig stilling til, hvilket af tilbuddene der skal accepteres. Og dem har der været en del af, fremgår det af dagsordenen for mødet i kommunalbestyrelsen 20. november.

"Det kan konstateres at interessen for ejendommen i forbindelse med det nye udbud har været overvældende. Der er ved tilbudsfristens udløb modtaget i alt 17 konditionsmæssige købstilbud," står der skrevet.



Direktionen indstiller til Kommunalbestyrelsen, at de anbefaler accept af købstilbud 1 uden forbehold. Det gør Økonomiudvalget ikke. De anbefaler i stedet accept af købstilbud 4 uden forbehold.

Medieomtale gav travlhed

Hvad købstilbuddene indeholder i form af pris og anvendelsesmuligheder er endnu ikke offentliggjort. Af dagsordenen fremgår det dog, at der er stor variation buddene, hvad angår priser samt anvendelsesmuligheder. En byder har eksempelvis fremsendt oplæg til et udviklingsprojekt inklusiv tre forskellige købstilbud med forskellige købskonditioner.

Kommunen havde i første udbudsrunde modtaget to bud. Det ene blev dog trukket tilbage, mens et andet bud på 25.000 kroner ikke overholdte reglerne for, hvordan bud skal fremsendes. Ejendommen blev derfor genudbudt til salg med ny budfrist 7. november 2023.



I den forbindelse talte TV 2 Fyn med Rikke Fink, som er chef for kommunens teknik- og miljø afdeling.

Hendes medarbejdere havde pludselig fået travlt med at modtage og behandle bud, samt arrangere fremvisninger af den forladte bygning, kommunen havde sat til salg.

- Det har nok en del at gøre med den medieomtale, der har været på det sidste. I denne omgang ser det ud til at blive solgt, oplyser hun.

Få en rundtur på plejehjemmet i videoen herunder.