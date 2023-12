Politikere kræver undskyldning fra Langelands borgmester

Den seneste tid har der været stort fokus på et svigt af flere hundrede borgere gennem socialsager i Nyborg Kommune. Men på Langeland har der længe været kendt til store svigt af børn, som i flere tilfælde er blevet anbragt fejlagtigt.

Klokken 17 i eftermiddag er der kommunalbestyrelsesmøde på Langeland, og her kommer Liberal Alliances Katrine Daugaard til at sidde på tilskuerrækkerne med flere af de familier, der har været ofre for svigtet. Håbet er, at borgmester Tonni Hansen (SF) vil give en undskyldning.

- Når man bliver udsat for noget der ikke er i orden, uanset hvad det er, har man brug for en anerkendelse af, at det vitterligt ikke var i orden. Det er det samme vi lærer børn i børnehaven, når det ene barn slår det andet - så siger man undskyld. Men den anerkendelse, eller undskyldning, har borgerne her altså aldrig fået, fortæller Katrine Daugaard.

Og netop anerkendelsen mener hun er vigtig for at komme videre med det sociale arbejde i kommunen.

- Man kan ikke ændre noget, som man ikke anerkender, understreger hun.

Hun bakkes op af en af kommunalbestyrelsens egne medlemmer, Søren Ramsing (R), som ikke mener borgmesteren tager sagen alvorligt nok.

- Det grundlæggende problem er, at man ikke kan finde ud af at sige undskyld. Man benægter simpelthen sagens karakter, siger han.

Han mener, borgmesteren på Langeland bør gøre ligesom Nyborgs borgmester og beklage og undskylde i stedet for at benægte, at han selv har et politisk ansvar.

Skal have konsekvenser

Katrine Daugaard mener, Ankestyrelsen skal have et værktøj, der gør det muligt at give en bod til kommunerne, når de ikke lever op til deres forpligtelser. Ifølge socialordføreren er det nemlig fuldstændig konsekvensløst for kommunerne at bryde loven.

- Ankestyrelsen skal føre tilsyn, men retter kommunerne ikke ind, så er det uden konsekvenser. Så kan Ankestyrelsen bare få lov at behandle sagen igen på et senere tidspunkt, forklarer hun.

TV 2 Fyn har forsøgt at få fat i Tonni Hansen, for at spørge om han ved aftenens møde i kommunalbestyrelsen vil sige undskyld. Det har dog ikke været muligt at få fat på ham før redaktionens deadline.