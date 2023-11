Politisk splittelse på Langeland efter klage over borgmester

Torsdag klokken 17 er der møde i kommunalbestyrelsen på Langeland.

Her skal politikerne beslutte, hvad den skal svare Ankestyrelsen, efter at styrelsen har afkrævet et svar på baggrund af, at to kommunalbestyrelsesmedlemmer Søren Ramsing (RV) og Jørgen Nielsen (K) har klaget til Ankestyrelsen over beslutningen om, at Tonni Hansen (SF) og det røde flertal har besluttet at spare 450.000 kroner på at nedlægge tre udvalg og frataget politiske modstandere deres poster.

Venstre, Konservative og Radikale Venstre foreslår et svar til Ankestyrelsen, hvor det fremgår, at man har nedlagt tre udvalg for at fratage udvalgsformændene politisk indflydelse.

- Alle, der er nogenlunde ædru, kan se, at de prøver at begrænse det politiske arbejde for Jørgen og mig, siger Søren Ramsing, der har mistet formandsposten i Børne- og Skoleudvalget.

Den konservative Jørgen Nielsen har tilsvarende mistet sin formandspost i det nu nedlagte Erhvervs-, Kultur- og Turismeudvalg. Begge har samtidig mistet deres plads i Økonomiudvalget.

Borgmester Tonni Hansen (SF) foreslår derimod, at der i svaret til Ankestyrelsen skal fremgå, at ændringen er foregået på et sagligt grundlag, fordi der skal gennemføres besparelser i kommunen.

- Forklaringen tror vi ikke på, og jeg mener, den er helt forkert og opfundet til lejligheden. Det handler ene og alene om, at de vil vil indskrænke vores muligheder for at arbejde politisk, siger Søren Ramsing.

Han forventer, at der i aften ender med at være flertal for borgmesterens forslag, men han håber, at Ankestyrelsen slår fast, at ændringen af styrelsesvedtægten er ulovlig.

TV 2 Fyn forsøger at få en kommentar fra Tonni Hansen.