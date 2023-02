Presset familieafdeling skal gennemgå samtlige 285 sager - formand forventer fejl i anbringelser

Børn kan være fjernet fra forældrene uden gyldigt grundlag.

Det er hvert fald, hvad formanden for Børne- og Skoleudvalget i Langeland Kommune, Søren Ramsing (R), formoder ovenpå udvalgets seneste møde onsdag.

Derfor skal den kritiserede familieafdeling nu gennemgå samtlige 285 sager i afdelingen.

På udvalgsmødet onsdag blev formand Søren Ramsing præsenteret for endnu en kritik af kommunens sagsbehandling i familieafdelingen - i form af en ekstern rapport, som kommunen selv har bestilt.

Rapporten, som er lavet af konsulentfirmaet Marselisborg Consulting, viste, at 11 ud af de 24 udvalgte sager - hovedsageligt bestående af kommunens anbringelsessager - burde gennemgås igen på grund af manglende dokumentation.

På mødet stod det dog klart, at man har i sinde at gennemgå samtlige af familieafdelingens 285 sager igen. Han erkender også, at en gennemgang formentlig vil finde flere fejl - måske også i kommunens anbringelsessager.

- Når der er sket så mange formelle fejl, så må man må formode, at der også er sket fejlskøn, siger Søren Ramsing og uddyber:



- Kan man ikke kan finde ud af det ene (det formelle, red.), så kan man ikke finde ud af det andet (korrekte afgørelser, red.), siger han.

Irriteret over borgmesters udmelding

Den holdning står i skærende kontrast til borgmesterens opfattelse.

Mandag påpegede borgmester Tonni Hansen (SF) overfor TV 2 Fyn, at det mest er processuelle fejl, der er begået i familieafdelingens sagsbehandling.

Han erkender dog, at der nu foreligger et stort oprydningsarbejde i afdelingen.

- Men det er jo stadig ikke godt nok i forhold til folks retssikkerhed, så det skal vi have rettet op på, og gerne så hurtigt som muligt, sagde borgmesteren til TV 2 Fyn tidligere på ugen.

Pointen med de processuelle fejl Tonni Hansen også tidligere har understreget, samtidig med at han dengang slog fast, at der ikke er lavet fejl i nogle af kommunens afgørelser om anbringelser.

Det skurrer i udvalgsformandens ører.

- Det irriterer mig faktisk, at borgmesteren siger det, lyder det fra Søren Ramsing.

Tager konsekvensen

Lige meget hvad, så glæder formanden for Børne- og Skoleudvalget sig over, at kommunens administration nu tager konsekvensen af den gentagne kritik af sagsbehandlingen i Familieafdelingen.

Afdelingen har blandt andet fået "væsentlig kritik" fra Ankestyrelsen, som i november opfordrede Langeland Kommune til at gennemgå samtlige igangværende og eventuelt også afsluttede børnesager.

Den opfordring kommer nu til at blive til virkelighed for den i forvejen pressede afdeling.

Således bliver det ikke alene de 11 anbefalede sager, der kigges på igen, men samtlige sager i hele afdelingen.

De 285 sager indeholder alle kommunens 59 anbringelser af børn. Heraf er de 18 tvangsanbringelser.

De resterende er igangværende anbringelsessager og andre sagstyper, som afdelingen tager sig af.

- Det glæder mig, og jeg synes, at det alt i alt er meget opløftende, siger Søren Ramsing.

Rapport imponerer ikke

Formanden for Børne- og Skoleudvalget giver dog ikke meget for omfanget af den eksterne rapport, som onsdagens møde drejede sig om.

- Jeg er ikke voldsomt imponeret af den, for den er jo ikke specielt dækkende. Det er ikke en fuldstændig gennemgang, siger formanden.

Han mener dog, at den er fin nok som arbejdsredskab i forvaltningen.

- Men så sandelig heller ikke andet. Vi vidste jo det hele i forvejen, siger formanden.

Onsdag kunne TV 2 Fyn fortælle, at økonomiudvalget i kommunen dog har valgt tilføje familieafdelingen i kommunen flere ressourcer for at afhjælpe problemerne. Dog kun for en kortere periode.