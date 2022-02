Psykisk syg blev kørt fra København til Rudkøbing: Langelands borgmester klager over politiet

- Et eller andet sted i vores velfærdssamfund må vi da have mulighed for at sikre os, at en psykisk syg får behandling, der kan gavne dem.

Tonni Hansen har sammen med de andre fynske borgmestre og Fyns Politi holdt møde i kredsrådet. Her spurgte han Fyns Politis politidirektør, Arne Gram, om han var orienteret, men heller ikke han vidste noget om turen fra København til Langeland.

Et stort svigt

Tonni Hansen har sendt en klage over og anmodning om forklaring på Københavns Vestegns Politis dispositioner fra søndag.

I klagen beskriver han, at det er vanskeligt for ham og andre langelændere at forstå, hvordan København Vestegns Politi kommer frem til beslutningen om at sætte manden af uden at følge op.