Rebellen fra Langeland går ind i politik: - Hverken mit udseende eller holdninger ligner andre politikere

I 2016 blev Ole Sørensens landskendt i DR-dokumentaren 'Rebellen fra Langeland', fordi han viste en alternativ måde at arbejde med udsatte mennesker.

Rebellen brænder stadig for de udsatte, men her fem år efter håber han at kunne gøre en forskel ved at gå ind i politik.



- Jeg vil have fingeren i sovsen. Jeg stiller op, fordi der ikke er særlig mange politikere, der taler de psykisk syge og hjemløses sag. Jeg vil bruge min erfaring med socialt arbejde i mit arbejde som kommunalpolitiker. Jeg vil være et talerør for udsatte mennesker. Der skal generelt mere fokus på udsatte mennesker, for de bliver glemt i hele landet. Hvis ikke gryden bliver holdt i kog, siger Ole Sørensen.