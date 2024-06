Renées børn må lege et andet sted - højt elsket gyngehest fjernet

Der er en forklaring

Èn ting er, at hendes to sønner nu ikke længere kan bruge gyngehesten, men det ærgrer også Renée Ramshøj Nielsen, at man vælger at fjerne nogle af de ting fra bybilledet, som har været der længe, og som gør gaden lidt anderledes end alle andre.

TV 2 Fyn har ikke kunnet finde svar på, hvor længe gyngehesten har stået der.

- Jeg ved godt, at vi har brug for skraldespande. Men det er ærgerligt, at fjerne noget, der altid har stået her til fordel for en skraldespand. Det forstår jeg ikke.

Renée Ramshøj Nielsen synes, det var et fint lille afbræk på gåturen ud at handle og samtidig en del af Rudkøbing, der var med til at gøre den anderledes og hyggelig.

- Der er jo ikke så mange fornøjelser op igennem byen for de små, så det er da ærgerligt.

Ifølge kommunens driftsleder for Vej, Park og Ejendomme, Heidi Larsen er gyngehesten taget ned af en særlig grund.

- Gyngehesten led af metaltræthed. Når sådan nogle står i vejr og vind så skal de tjekkes for at være sikker på, at de er optimale. Den er opsat i 1990, og led nu af metaltræthed i fjederen, siger hun.

- Den har gjort det godt. Desværre kunne den ikke mere og budgettet er ikke til at sætte en ny op.