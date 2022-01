Risiko for oversvømmelser? I Lohals har de sikret sig mod stormflod

Kommunen som medspiller

Dermed blev diget i Lohals det første, der blev godkendt i Langeland Kommune - og muligvis et af de første i landet - efter Kystdirektoratet overdrog det ansvar til kommunerne.

Astrid Ejlersen, biolog ved Langeland Kommune, var med til at indgå aftalen med digelaget i Lohals. Det var især vigtigt for kommunen, at borgerne var enige om, hvad der skulle ske, for at det kunne lade sig gøre.

- Der var en enig gruppe af lodsejere, som søgte samlet, de havde økonomien på plads. De havde også selv undersøgt hos kystdirektoratet, om den løsning, de foreslog, var gangbar. Det hører også med til historien, at vi godt var klar over behovet for højvandssikring. Det så vi i 2006. Derfor var kommunen meget interesseret i at indgå i samarbejdet med lodsejerne, forklarer hun.