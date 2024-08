Robotter i hjemmeplejen frigiver varme hænder: Nu følger endnu en kommune trop og går ét skridt videre

De fleste forbinder dem ikke ligefrem med velfærd og omsorg.

Men i Assens Kommune har robotterne i flere år været en afgørende del af at gøre hjemmeplejen mere menneskelig. For der er særligt én funktion, som både politikerne og sundhedsassistenterne helst ser robotterne udføre:

Doseringen af medicin.

Måske ikke umiddelbart en opgave, der lyder videre tidskrævende - men når medicinen først skal tælles adskillige gange, og udleveringen bagefter også skal dokumenteres, kan det hurtigt tage op til en halv time for hjemmeplejen at give hver enkelt borger sin medicin.

Og der kan let ske fejl, fortæller Marie Hansen, hjemmeplejeleder i Assens Kommune.

- Selvom vi arbejder med rigtig høj kvalitet, så er vi jo mennesker, og vi kan bare ikke dosere helt fejlfrit.

Flere lader sig inspirere

For trods den grundige procedure vil en sundhedsassistent i gennemsnit lave fejl i knap to til fire procent af doseringerne, viser en rapport fra Kommunernes Landsforening.

Derfor besluttede byrådet i Assens for tre år siden at lade robotterne om at pakke pillerne. Den maskinelle dosering betyder nemlig, at fejlene reduceres til blot to ud af én million udleveringer, og dermed er borgeren langt sikrere på at modtage lige netop den medicin, vedkommende har brug for.

Og patientsikkerheden er ikke den eneste fordel ved robotternes indblanden, mener hjemmeplejelederen:

- Assistenterne sparer jo en masse tid, så det er en effektiv ressourceudnyttelse, at man kan tage nogle assistenttimer, som man i stedet kan give til nogle andre opgaver.

Robotdoseringen bliver nemlig klaret på apoteket, som herfra kan sende medicinen direkte ud til borgeren - i mange tilfælde helt uden at trække på hjemmeplejens ressourcer.

- Og så får assistenterne måske lige de fem minutter til at sætte sig ned og høre, hvordan dagen har været for borgeren, lyder det fra Marie Hansen.

Ude hos borgerne er det også netop den ekstra tid, hjemmehjælperen Hanne Hansen har hæftet sig ved:

- Det gør bare, at jeg har mulighed for at nå at snakke lidt med hende og for eksempel tage en skraldespand ud eller hjælpe med at gøre rent.

Af samme grund er nu også Langeland Kommune i gang med at godkende brugen af robotter til at dosere medicin.

- Lige nu er virkeligheden bare, at vi er en af landets fattigste kommuner, og der er man simpelthen nødt til at vende enhver sten, siger medlem af ældre- og sundhedsudvalget Jesper Skovhus (LA).

Han fortæller, at udvalget senest har måttet skære ned på mængden af rengøring for at få pengene til at række indenfor sundhedsområdet.

Og det er absolut ikke sjovt, mener Jesper Skovhus, der håber, at indfasningen af robotter kan bringe niveauet af rengøring på ret køl hurtigst muligt.

Personlig robot på køkkenbordet

For at frigøre mest muligt tid i hjemmeplejen vil Langeland Kommune ikke bare installere robotteknologien på apotekerne, men også ude hos den enkelte borger.

Den personlige medicinrobot vil således selv sørge for at spytte medicinen ud på det rette klokkeslag. Den fortæller ovenikøbet borgeren, at det er tid til at spise piller, og underretter også hjemmeplejen, hvis medicinen ikke bliver spist.

Dermed er det politikernes håb, at robotten kan spare hjemmehjælperne for en lang række medicinrelaterede opgaver.

- Hvis ikke du har en robot i hjemmet, skal medarbejderne jo stadigvæk ud og udlevere medicinen til borgeren hver gang, og det vil vi gerne reducere, fortæller Jesper Skovhus.

Men fjerner I ikke nogle af de varme hænder fra borgerne, hvis det kun er robotter, der styrer udleveringen?

- Jo, men i virkeligheden synes jeg, vi omplacerer nogle varme hænder. For det kan jo sagtens være, at den samme person har brug for at få mere af noget andet, og så kan vi bruge tiden på kernevelfærd i stedet for.