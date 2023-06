Rod i Langeland Kommune: Fuld plade på fejl i børnesager

Fejl på fejl i Langelands Kommune.

Det er i hvert fald realiteten, hvis man kigger på det specialiserede børneområde i kommunen. Her har en revision gennemgået i alt ni bevillingssager i perioden februar 2023 til april 2023 - og gennemgangen viser, der er fejl i alle ni sager.

Helt konkret vurderer revisionen, at ''sagsbehandlingen og den daglige administration ikke forvaltes på en hensigtsmæssig og betryggende måde, og at kommunen ikke lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger.''

Ifølge Langelands borgmester Tonni Hansen, burde det heller ikke kunne ske:

- Tingene er ikke gjort godt nok, så vi er ved at ændre på det. Men det er naturligvis ikke gjort godt nok, når man finder fejl – uanset om det er små eller store fejl, det er ligegyldigt. Der bør ikke være fejl i sådan nogle sager.

Kan du forstå, hvis befolkningen mister tilliden til kommunen, når resultatet er, som det er?



- Nej, det kan jeg ikke forstå, for lige så snart vi opdager tingene, og vi får evidens for det, så handler vi på det – det er vores pligt, for befolkningen skal naturligvis have tillid til en kommunal forvaltning.

Fejl i sag

De forskellige fejl i de i alt ni bevillingssager spænder bredt. Hvor der i en sag er tale om generel manglende journalisering hos en familie, er der i en anden sag ikke er udarbejdet en handlingsplan.

En af de fejlramte sager er Sara Bornes. Hun fik tvangsfjernet sin datter, da hun var to og en halv måned gammel. I dag er datteren fire år og bor stadig hos sin plejefamilie. Ifølge Sara Borne er der fundet fejl i hendes børnefaglige undersøgelse, men det har ikke haft nogen effekt på de afgørelser, der er besluttet.

Og derfor irriterer de nyopdagede fejl hende også:

- Jeg synes, det er frustrerende, at vi ikke bliver lyttet til, når vi kommer og siger, de bryder loven. Og bare bliver sendt videre i teksten, når vi skriver til borgmesteren.

- Jeg tror, det er gået så galt, fordi der ikke er nogen mulighed for, de bliver straffet, hvis ikke de overholder loven. De er hævet over loven.

Og nu er de nye fejl så opdaget. Men det ændrer ikke noget for Sara Borne.

- Jeg vil se handlinger, før jeg godtager nogen undskyldninger.

Sara Borne fra Rudkøbing savner at blive taget seriøst, men Tonni Hansen frygter ikke for befolkningens tillid. I bund og grund, fordi han er tryg ved kommunens plan:

- Vi tog jo kontakt til Socialstyrelsens taskforce og bad dem om hjælp til at gennemgå sagerne. Det arbejde er i gang, vi fik de første rapporter sidste år. Vi har ansat ekstra personale til at rette op på sagerne.