Rygterne løb løbsk i Lohals - uden grund ifølge lokale:- Det var lidt voldsomt

I knap syv timer mandag var det meste af Lohals spærret af, uden andre end politiet vidste, hvad der reelt foregik. Det var ude af proportioner.

Det mener flere, TV 2 Fyn mødte i Lohals dagen derpå.

- Jeg synes, det var lidt amatøragtigt. Det var det. Når de så samtidig stiller med hele kavaleriet, to helikoptere, og jeg ved ikke hvad. Det synes jeg også, var voldsomt, siger Anders Rasmussen, der er sommerhusejer i Lohals.

Det store beredskabsopbud skyldtes, at en 58-årig mand mandag morgen havde truet med sprængstoffer fra en båd i Lohals Havn. Ingen kendte imidlertid den side af historien først på dagen. Derfor startede der en vild rygtebørs:

- Efterfølgende har vi jo hørt, hvad det er, og der synes jeg, det er mærkeligt, at man ikke melder ud, at det her er en lille, isoleret episode, som omhandler en båd på havnen, siger Jan Frandsen, der er indehaver af Holms Café i Lohals.

Kunne politiet have kommet det i forkøbet, hvis de havde informeret mere?

- Ja, det synes jeg jo på en måde, for jeg kan ikke se, at det havde ændret sagen. Der var ikke noget hemmeligt i, at han lå på båden, mener Finn Bach Jensen, der er pensionist fra Lohals.

Men politiet, der også var i Lohals tirsdag, fastholder over for TV 2 Fyn, at det var den rigtige måde at håndtere sagen på.

- Der er hensynet til efterforskningen. Når vi lander sådan et sted, så er der en eller flere involverede, og der kan være flere steder, vi skal arbejde med, og alle de ting tager tid at efterforske i, siger politiinspektør ved Fyns Politi, Christian Rasmussen og fortsætter:

- Vi noterer os, at der er rejst kritik, og det er klart, at der altid er noget, vi kan gøre bedre, og det kan vi selvfølgelig også i den her situation.