S-borgmesterkandidat: I stedet for brok, så gør selv rent for dine gamle forældre

- Det hedder solidaritet

Det ændrede tankesæt handler dog ikke bare om, at man skal fortælle de gode historier. René Larsen appellerer nemlig til, at borgerne dækker af for kommunen, når enderne har svært ved at nå sammen.

- Det kan også være, at hvis den kommunale side af ens hæk ikke bliver klippet, så går man selv lige ud og klipper den i stedet for at skrive vrede læserbreve og klage til kommunen, siger René Larsen.

Det er jo ikke borgerne, der har forvaltet den kommunale økonomi, så hvorfor er det dem, der skal rette op på det?

- Det hedder solidaritet. Jeg appellerer til solidaritet, og at vi står sammen. Jeg vil gerne, at vi skaber solidariske fællesskaber.

Når der sidder kommunalpolitikere, der har haft ansvaret for økonomien de seneste mange år, hvor den er blevet værre og værre, kan du så forstå, hvis der er nogle borgere, der føler, at det ikke er særlig fedt, at de nu skal være med til at ændre fortællingen, før den økonomiske situation er vendt?

- Jamen, fortællingen er jo en del af at få rettet op på økonomien. De skal jo være med til at få folk til at besøge Langeland.

Men er det ikke svært at fortælle de positive fortællinger, når økonomien bliver dårligere for hvert år der går?

- Det mener jeg ikke, det er.

Hvorfor ikke det?

- Hvis du kun har fokus på det negative, så bliver det negativt.