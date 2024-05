Sådan bekæmper du “planternes Godzilla” - én ting skal du bestemt ikke gøre

Ødelagde Karinas have

Karina Prindsholm Sørensen fra Langeland har eksempelvis kæmpet for at få udryddet planten i syv år. Her er han den ødelagt halvdelen af hendes have.

I sådan et tilfælde, hvor planten er begrænset til en del af en villahave, er det dog muligt at vinde kampen over Godzilla-planten.

- Hvis vi har nogle bestande på maks. 100 kvadratmeter, hvor man graver dem op med en spade, kan det lade sig gøre, men det tager år, og der skal graves dybt, siger Hans Wernberg.

Det er dog vigtigt at tage planten på et bestemt tidspunkt.

- Man kan gøre processen kortere ved at sørge for at tage planten på det rigtige tidspunkt. Når den kommer op af jorden, er der røde skud, der senere bliver grønne, siger Hans Wernberg.