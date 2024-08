Det gik over stok og sten, da en 20-årig bilist natten til søndag forsøgte at stikke af fra ordensmagten.

Både flugtbilist og politibilen kom på afveje, inden jagten sluttede. Efterfølgende fortalte kommunikationsrådgiver ved Fyns Politi Mads Boel, at en betjent kom lettere til skade, efter at politibilen var " inde at kysse en husmur".