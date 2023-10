Retssagen, om hvorvidt Niels Holck skal udleveres til retsforfølgelse i Indien, begynder 1. maj næste år.

Det oplyser Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet til Ritzau.

Niels Holck er anklaget for at have nedkastet omkring fire ton våben til en oprørsbevægelse i Indien i 1995.

Retten har afsat 11 dage til sagen. Den sidste er 18. juni 2024.